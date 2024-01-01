WEETH | WEETH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WEETH Hızlı Proje Tanıtımı
eETH, Ethereum'daki ilk yerel likit restaking tokenidir.Stake yapanlar, ether.fi üzerinden eETH basabilecektir.WEETH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WEETH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWEETH
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıWEETH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz782,000