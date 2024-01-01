WEC | WEC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WEC Hızlı Proje Tanıtımı
Whole Earth Coin (WEC) is a SPL Token running on the Solana Network used to power the Whole Earth Access Platform, a one-of-a-kind data exchange ecosystem that provides tools and resources to put general citizens in control of their infrastructure. Using applications running on smartphones, we can crowdsource detailed data on infrastructure traced by geolocation. This data can then be used to develop intelligent AI to make predictions that provide novel insights that allow for more efficient infrastructure management.WEC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWEC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıWEC
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000