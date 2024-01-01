Sol Web3 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

WEB3, Solana zinciri ekosisteminin önemli bir üyesidir ve misyonu daha fazla insanın web3 dünyasına katılmasına rehberlik etmektir.