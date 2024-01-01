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Tokenin İngilizce adıWEB3
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWEB3
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz21,000,000