WhiteBIT Token | WBT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WhiteBIT Token Hızlı Proje Tanıtımı
WBT, Avrupa'nın en büyük kripto para borsası WhiteBIT'in fayda tokenidir. Platform 2018'de kurulmuştur ve şimdiden dünya çapında 3 milyondan fazla kullanıcısı olan önde gelen kripto borsalarından biri haline gelmiştir. WhiteBIT'in amacı, en etkili alım satım ve stake araçlarını en uygun koşullarda uygulayarak blok zincir teknolojilerinin toplu olarak benimsenmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. WhiteBIT'te, spot ve marjin alım satımı için en popüler ve verimli alım satım emirleri, marjin ve sürekli Bitcoin vadeli alım satım işlemlerinde 20 kata kadar kaldıraç, benzersiz düzenli gelir araçları, bir referans programı ve piyasadaki en düşük işlem ücretleri, mevcut olan avantajlarından yalnızca bir kısmını oluşturur.WhiteBIT Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWBT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWBT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz385,289,162