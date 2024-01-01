Axelar geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Axelar, Web 3.0 ile birlikte çalışabilirliği sağlamak için tüm blok zinciri ekosistemlerini, uygulamaları, varlıkları ve kullanıcıları güvenli bir şekilde birbirine bağlayan evrensel bir katman ağıdır. Maksimum blok zinciri güvenliği ve birleştirilebilirlik ile zincirler arası hizmetler için artan talebi karşılayan tam donanımlı (full-stack) merkeziyetsiz bir taşıma katmanıdır.