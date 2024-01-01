Axelar | WAXL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Axelar Hızlı Proje Tanıtımı
Axelar, Web 3.0 ile birlikte çalışabilirliği sağlamak için tüm blok zinciri ekosistemlerini, uygulamaları, varlıkları ve kullanıcıları güvenli bir şekilde birbirine bağlayan evrensel bir katman ağıdır. Maksimum blok zinciri güvenliği ve birleştirilebilirlik ile zincirler arası hizmetler için artan talebi karşılayan tam donanımlı (full-stack) merkeziyetsiz bir taşıma katmanıdır.Axelar geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WAXL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWAXL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWAXL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000