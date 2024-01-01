Wasder | Was Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Wasder Hızlı Proje Tanıtımı
Wasder, oyunculara kullanımı kolay tek bir uygulamada sorunsuz bir oyun deneyimi sunar - arkadaş bulmanın, oyunları keşfetmenin, içerik keşfetmenin, oyun içi öğeler kazanmanın, oyuncu kimliği oluşturmanın ve sanal olarak kendini ifade etmeyi bir sonraki seviyeye taşımanın eğlenceli yollarını içerir.Wasder geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Was Token MEXC'de
MEXC Borsası, Wasder (Was) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Was
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Wasder satın almak veya MEXC Was ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Wasder tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Was vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWAS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWAS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000