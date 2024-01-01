WAIT | WAIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WAIT Hızlı Proje Tanıtımı
Hourglass, mülkiyetten vazgeçilen topluluk odaklı, vergiden muaf bir tokendir. Arzın %100'ü dolaşımdadır. Hourglass'ın misyonu, kripto alanıyla ana akım eğlence, popüler uygulamalar, büyük perakende markaları ve büyük ölçekli gerçek hayat etkinlikleri arasında köprü kuran projeler geliştirerek Web 3.0'ı yükseltmektir.
Hourglass, kripto para biriminin hızlı tempoya sahip dünyasını ilk kez ana akım bir televizyon izleyicisine sunan “The Next Crypto Gem” TV şovunun yapımının ortağıdır.WAIT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WAIT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWAIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWAIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000