WAIT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Hourglass, mülkiyetten vazgeçilen topluluk odaklı, vergiden muaf bir tokendir. Arzın %100'ü dolaşımdadır. Hourglass'ın misyonu, kripto alanıyla ana akım eğlence, popüler uygulamalar, büyük perakende markaları ve büyük ölçekli gerçek hayat etkinlikleri arasında köprü kuran projeler geliştirerek Web 3.0'ı yükseltmektir. Hourglass, kripto para biriminin hızlı tempoya sahip dünyasını ilk kez ana akım bir televizyon izleyicisine sunan “The Next Crypto Gem” TV şovunun yapımının ortağıdır.