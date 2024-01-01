WAGMIGAMES | WAGMIGAMES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WAGMIGAMES Hızlı Proje Tanıtımı
WAGMI Games, birden fazla oyun, çizgi roman, anime, koleksiyon, cosplay ve daha fazlasını kapsayan ilk web3 Evrenini inşa ediyor.WAGMIGAMES geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WAGMIGAMES Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWAGMIGAMES
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıWAGMIGAMES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,200,000,000,000