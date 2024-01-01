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Accumulate Protocol ("Accumulate"), Katman-1 blok zincirleriyle birlikte çalışabilirlik, kurumsal teknoloji yığınlarıyla entegrasyon ve World Wide Web ile arayüz oluşturma yoluyla dijital ekonomiye güç sağlamak için tasarlanmış, kimlik tabanlı, Delegated Proof of Stake (DPoS) blok zinciridir. Accumulate, anahtarları, tokenleri, verileri ve diğer kimlikleri yönetme yeteneğine sahip dijital kimliklerin kendi bağımsız blok zincirleri olarak ele alındığı bir zincirler zinciri mimarisi uygulayarak güvenlik, ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsiz üçlemesini atlar.