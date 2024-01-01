Wrapped Accumulate | WACME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Wrapped Accumulate Hızlı Proje Tanıtımı
Accumulate Protocol ("Accumulate"), Katman-1 blok zincirleriyle birlikte çalışabilirlik, kurumsal teknoloji yığınlarıyla entegrasyon ve World Wide Web ile arayüz oluşturma yoluyla dijital ekonomiye güç sağlamak için tasarlanmış, kimlik tabanlı, Delegated Proof of Stake (DPoS) blok zinciridir. Accumulate, anahtarları, tokenleri, verileri ve diğer kimlikleri yönetme yeteneğine sahip dijital kimliklerin kendi bağımsız blok zincirleri olarak ele alındığı bir zincirler zinciri mimarisi uygulayarak güvenlik, ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsiz üçlemesini atlar.Wrapped Accumulate geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWACME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWACME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz234,089,497