W3G geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

W3Gamez Network, Web3Games.com tarafından Optimism ile inşa edilen ve geliştiricilerin çığır açan tamamen zincir üstü oyunlar oluşturmasını ve deneyimlemesini sağlayan kripto oyunları için Katman 2 blok zinciri ağıdır.