W3G | W3G Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
W3G Hızlı Proje Tanıtımı
W3Gamez Network, Web3Games.com tarafından Optimism ile inşa edilen ve geliştiricilerin çığır açan tamamen zincir üstü oyunlar oluşturmasını ve deneyimlemesini sağlayan kripto oyunları için Katman 2 blok zinciri ağıdır.W3G geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıW3G
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıW3G
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000