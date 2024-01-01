Web3Frontier | W3F Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Web3Frontier Hızlı Proje Tanıtımı
Web3Frontier, içerik oluşturucuların kripto varlıklarını sosyal uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyan ve kullanıcılara dijital kimliklerine, içeriklerine ve etkileşimlerine gerçekten sahip olma gücü veren harika bir web3 sosyal ağıdır.Web3Frontier geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
W3F Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıW3F
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıW3F
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000