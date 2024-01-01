W | W Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
W Hızlı Proje Tanıtımı
W, Wormhole platformuna güç veren yerel tokendir. W, Wormhole Yerel Token Transferlerinden yararlanan yerel bir Solana SPL ve Ethereum ERC20 tokenidir. Wormhole bağlantılı herhangi bir ağa sorunsuz bir şekilde transfer edilebilir.W geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
W Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıW
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000