W geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

W, Wormhole platformuna güç veren yerel tokendir. W, Wormhole Yerel Token Transferlerinden yararlanan yerel bir Solana SPL ve Ethereum ERC20 tokenidir. Wormhole bağlantılı herhangi bir ağa sorunsuz bir şekilde transfer edilebilir.