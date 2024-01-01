Virtual Versions | VV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Virtual Versions Hızlı Proje Tanıtımı
Virtual Versions - Yeni bir sosyal kimlik çağı inşa ediyoruz - Her yerde kullanabileceğiniz merkeziyetsiz bir yapay zeka dijital ikizi ile kullanıcıların verilerine ve sosyal kimliklerine sahip olmalarını sağlıyoruz.Virtual Versions geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000