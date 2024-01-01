VUZZ | VUZZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VUZZ Hızlı Proje Tanıtımı
VuzzMind, bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış yapay zeka modellerini zahmetsizce oluşturmak için kullanıcı dostu bir ortam sağlayarak yapay zekayı demokratikleştirmeyi amaçlamaktadır. Ekosistemi içinde çok yönlü araçlar sunan VuzzMind, uzmanlık alanı ne olursa olsun kullanıcıların yapay zeka inovasyonunu keşfetmelerini ve bu inovasyona katılmalarını sağlar. İnovasyon Merkezi, iş birliğini teşvik ederek fikirlerin canlı bir topluluk içinde gelişmesini sağlar.VUZZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VUZZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVUZZ
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıVUZZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000