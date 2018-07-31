VeThor Token | VTHO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VeThor Token Hızlı Proje Tanıtımı
Değerini, ekosistem içindeki üyeler tarafından oluşturulan faaliyetlerden alan ve gerçek dünyadaki ekonomik sorunları çözen halka açık blok zinciridir. VeThor Token (VTHO), kripto para tokenidir ve VeChain platformunda çalışır.VeThor Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VTHO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVTHO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı雷神之能
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-07-31
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz