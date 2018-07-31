VeThor Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Değerini, ekosistem içindeki üyeler tarafından oluşturulan faaliyetlerden alan ve gerçek dünyadaki ekonomik sorunları çözen halka açık blok zinciridir. VeThor Token (VTHO), kripto para tokenidir ve VeChain platformunda çalışır.