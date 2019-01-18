V.systems | VSYS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
V.systems Hızlı Proje Tanıtımı
V SYSTEMS (VSYS) genel zinciri, PoS'un babası Sunny King tarafından oluşturulan bir blok zinciri veritabanı bulutudur.Nesne odaklı bir şekilde saklanır ve yüksek eşzamanlılık, verimli indeksleme ve diğer blok zinciri veri kullanım senaryolarını destekleme yeteneğine sahiptir, ve geleceğin Büyük ölçekli sosyal odaklı merkezi olmayan endüstriyel sınıf uygulamalarını destekleyebilir.V.systems geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VSYS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVSYS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVSYS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-01-18
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0265 USDT
Maksimum Arz5,217,805,400