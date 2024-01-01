Vertex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Vertex, zincir üstü ticaret ve risk motorlarını zincir dışı bir sıralayıcıyla birleştiren, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için ideal olan verimli ve çok yönlü, yüksek performanslı alım satım platformu sağlayan hibrit bir emir defteri-AMM DEX'tir.