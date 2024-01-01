Vertex | VRTX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Vertex Hızlı Proje Tanıtımı
Vertex, zincir üstü ticaret ve risk motorlarını zincir dışı bir sıralayıcıyla birleştiren, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için ideal olan verimli ve çok yönlü, yüksek performanslı alım satım platformu sağlayan hibrit bir emir defteri-AMM DEX'tir.Vertex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VRTX Token MEXC'de
MEXC Borsası, Vertex (VRTX) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VRTX
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Vertex satın almak veya MEXC VRTX ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Vertex tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen VRTX vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVRTX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVRTX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000