WEAVERS TOKEN | VRS2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WEAVERS TOKEN Hızlı Proje Tanıtımı
Weavers Token, dünyanın dört bir yanından video içerik üreticilerinin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve yetenekleri için ödüllendirilmelerini sağlayan yenilikçi bir platformdur.WEAVERS TOKEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VRS2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVRS2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVRS2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000,000