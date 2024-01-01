Virtual X | VRL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Virtual X Hızlı Proje Tanıtımı
Virtual X, merkeziyetsiz, blok zinciri destekli bir mobil hat ağıdır. Bu çığır açan girişim, eSIM teknolojisinin gücünden yararlanarak kullanıcıların fiziksel bir SIM karta ihtiyaç duymadan mobil hizmetlerini anında etkinleştirmelerine olanak tanır.Virtual X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VRL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVRL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVRL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000