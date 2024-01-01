Virtual X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Virtual X, merkeziyetsiz, blok zinciri destekli bir mobil hat ağıdır. Bu çığır açan girişim, eSIM teknolojisinin gücünden yararlanarak kullanıcıların fiziksel bir SIM karta ihtiyaç duymadan mobil hizmetlerini anında etkinleştirmelerine olanak tanır.