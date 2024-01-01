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Ölçeklenebilir ve Sürdürülebilir Devrimci Bir Blok Zinciri Platformudur. VRC Coin, VRC Blok Zinciri üzerine inşa edilmiş ödüllendirilebilir bir coindir. VRC, yüksek işlem hızı ve düşük işlem ücretleri ile Web3, Metaverse ve NFT Platformlarının benimsenmesi için bir blok zinciri ekosistemidir.