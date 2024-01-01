Virtual Coin | VRC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Virtual Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Ölçeklenebilir ve Sürdürülebilir Devrimci Bir Blok Zinciri Platformudur. VRC Coin, VRC Blok Zinciri üzerine inşa edilmiş ödüllendirilebilir bir coindir. VRC, yüksek işlem hızı ve düşük işlem ücretleri ile Web3, Metaverse ve NFT Platformlarının benimsenmesi için bir blok zinciri ekosistemidir.Virtual Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VRC Token MEXC'de
MEXC Borsası, Virtual Coin (VRC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VRC
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Virtual Coin satın almak veya MEXC VRC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVRC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıVRC
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz880,000,000