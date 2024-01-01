Vapor Wallet | VPR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Vapor Wallet Hızlı Proje Tanıtımı
"Enflasyon Riskinden Korunma Fonu: Seçilmiş Kripto Yatırımlara Açılan Kapınız
Hem dijital hem de gerçek dünya varlıklarına erişim sunan VaporFund ile Web3 inovasyon dünyasına adım atın. Şimdi, kripto para birimleriyle zahmetsizce yatırım fonu satın alın veya VISA kartlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun."Vapor Wallet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VPR Token MEXC'de
MEXC Borsası, Vapor Wallet (VPR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VPR
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Vapor Wallet satın almak veya MEXC VPR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Vapor Wallet tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen VPR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVPR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVPR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000