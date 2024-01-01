VPP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Virtue Poker, çevrimiçi poker oynamak için güvenli ve dürüst bir ortam sağlamak amacıyla P2P ağ iletişimiyle birlikte blok zinciri teknolojisinin benzersiz özelliklerini kullanan bir ConsenSys inkübasyonu ve Pantera destekli bir şirkettir. Oyuncu fonları asla Virtue Poker tarafından tutulmaz. Bunun yerine oyun satın alımları, Ethereum “akıllı sözleşmeleri” tarafından emanette tutulur ve ödemeler 30 saniye veya daha kısa sürede gerçekleşir.