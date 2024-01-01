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Volley Token'in misyonu, insanlara merkeziyetsiz finansal hizmetlere sorunsuz erişim imkanı sağlamaktır. Platform, en düşük fiyattan alım emirleri ve seçilen işlem çiftleri için en yüksek fiyattan satış emirleri gerçekleştirmek için çeşitli merkezi ve merkeziyetsiz platformlara bağlanarak DeFi ekosistemindeki kullanıcılar için optimum getiri sağlar.