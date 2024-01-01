Volley | VOY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Volley Hızlı Proje Tanıtımı
Volley Token'in misyonu, insanlara merkeziyetsiz finansal hizmetlere sorunsuz erişim imkanı sağlamaktır. Platform, en düşük fiyattan alım emirleri ve seçilen işlem çiftleri için en yüksek fiyattan satış emirleri gerçekleştirmek için çeşitli merkezi ve merkeziyetsiz platformlara bağlanarak DeFi ekosistemindeki kullanıcılar için optimum getiri sağlar.Volley geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VOY Token MEXC'de
MEXC Borsası, Volley (VOY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VOY
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Tokenin İngilizce adıVOY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVOY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000