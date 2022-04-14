VOXEL | VOXEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VOXEL Hızlı Proje Tanıtımı
VOXEL, Polygon ağı üzerinde çalışan sıra tabanlı bir rol yapma oyunu olan Voxie Tactics'in oyun içi para birimi ve ödül tokenidir. Oynaması ücretsiz blok zinciri tabanlı bir oyun olarak oyuncular, Ethereum blok zincirinde NFT olarak yayınlanan Voxies adlı oyun içi karakterleri toplar. VOXEL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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