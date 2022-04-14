VOXEL, Polygon ağı üzerinde çalışan sıra tabanlı bir rol yapma oyunu olan Voxie Tactics'in oyun içi para birimi ve ödül tokenidir. Oynaması ücretsiz blok zinciri tabanlı bir oyun olarak oyuncular, Ethereum blok zincirinde NFT olarak yayınlanan Voxies adlı oyun içi karakterleri toplar.

VOXEL (VOXEL) Dönüştürücü ve Hesaplayıcı

En son itibari para kurlarından haberdar olmak için VOXEL ve diğer kripto paraları kolayca dönüştürün. İster satın alıyor, ister satıyor ya da sadece piyasayı takip ediyor olun, anlık verilerimiz her adımda bilgi sahibi olmanızı sağlar. Sadece birkaç tıkla anında sonuçlara erişebilirsiniz. Dönüştürmek istediğiniz kriptoyu seçin, miktarı girin ve istediğiniz itibari para birimini seçin. Süreç işte bu kadar kolay!