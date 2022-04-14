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VOXEL | VOXEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

VOXEL Hızlı Proje Tanıtımı

VOXEL, Polygon ağı üzerinde çalışan sıra tabanlı bir rol yapma oyunu olan Voxie Tactics'in oyun içi para birimi ve ödül tokenidir. Oynaması ücretsiz blok zinciri tabanlı bir oyun olarak oyuncular, Ethereum blok zincirinde NFT olarak yayınlanan Voxies adlı oyun içi karakterleri toplar.
VOXEL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

VOXEL Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıVOXEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz300,000,000
VOXEL Fiyat HesaplayıcıVOXEL Satın Alma

VOXEL (VOXEL) Dönüştürücü ve Hesaplayıcı

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