VOW | VOW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VOW Hızlı Proje Tanıtımı
VOW, Vow ekosisteminin küresel, merkeziyetsiz, rezerv para birimidir. Perakendeciler vCurrency'leri basmak, dağıtmak ve kabul etmek için VOW satın alır ve tutar. vCurrencies, perakendecilerin pazarlama, sadakat, iadeler, geri ödemeler ve ödüller için yaptıkları mevcut harcamalarının yaklaşık %80'ini azaltabilir.VOW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VOW Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVOW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVOW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz825,743,074