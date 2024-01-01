VOW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

VOW, Vow ekosisteminin küresel, merkeziyetsiz, rezerv para birimidir. Perakendeciler vCurrency'leri basmak, dağıtmak ve kabul etmek için VOW satın alır ve tutar. vCurrencies, perakendecilerin pazarlama, sadakat, iadeler, geri ödemeler ve ödüller için yaptıkları mevcut harcamalarının yaklaşık %80'ini azaltabilir.