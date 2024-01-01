VNPT | VNPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VNPT Hızlı Proje Tanıtımı
Vitruvian Nexus Protokolü, bir dizi dijital alanda yapay zeka ajanlarının oluşturulması ve kullanılmasında devrim yaratarak çığır açan merkeziyetsiz bir protokoldür.VNPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVNPT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000