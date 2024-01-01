VMPX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

VMPX, bitcoin ve Ethereum/X1 blok zincirlerini birbirine bağlayan bir köprü likidite tokeni olarak hizmet eder. Bitcoin tarafında bir BRC-20 tokeni ve Ethereum tarafında bir ERC-20 tokeni olarak bulunur ve her ikisi de toplam 108.624.000 token arzına sahiptir. Uyarı: Lütfen MEXC üzerindeki VMPX projesinin bir ERC-20 tokeni olduğuna ve sözleşme adresine dikkat edin. Yanlış zincirden yatırma, varlık kaybına neden olacaktır.