VMPX | VMPX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VMPX Hızlı Proje Tanıtımı
VMPX, bitcoin ve Ethereum/X1 blok zincirlerini birbirine bağlayan bir köprü likidite tokeni olarak hizmet eder. Bitcoin tarafında bir BRC-20 tokeni ve Ethereum tarafında bir ERC-20 tokeni olarak bulunur ve her ikisi de toplam 108.624.000 token arzına sahiptir.
Uyarı: Lütfen MEXC üzerindeki VMPX projesinin bir ERC-20 tokeni olduğuna ve sözleşme adresine dikkat edin. Yanlış zincirden yatırma, varlık kaybına neden olacaktır.VMPX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VMPX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVMPX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz108,624,000