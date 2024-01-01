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VMPX | VMPX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

VMPX Hızlı Proje Tanıtımı

VMPX, bitcoin ve Ethereum/X1 blok zincirlerini birbirine bağlayan bir köprü likidite tokeni olarak hizmet eder. Bitcoin tarafında bir BRC-20 tokeni ve Ethereum tarafında bir ERC-20 tokeni olarak bulunur ve her ikisi de toplam 108.624.000 token arzına sahiptir. Uyarı: Lütfen MEXC üzerindeki VMPX projesinin bir ERC-20 tokeni olduğuna ve sözleşme adresine dikkat edin. Yanlış zincirden yatırma, varlık kaybına neden olacaktır.
VMPX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

VMPX Token MEXC'de

MEXC Borsası, VMPX (VMPX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VMPX alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak VMPX satın almak veya MEXC VMPX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için VMPX tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen VMPX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVMPX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz108,624,000
VMPX Fiyat HesaplayıcıVMPX Satın Alma

Al-Sat

/USDT
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