VKT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

VKT akış hizmeti, gerçek zamanlı eğlence yayını için özel ve entegre bir platform sağlar. Kullanıcılar, sanatçıların çevrimiçi akış şovunu izleyebilir, NFT ürünleri satın alabilir, hatta sanatçılara hayranları olarak hediye token gönderebilir.