VKT | VKT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VKT Hızlı Proje Tanıtımı
VKT akış hizmeti, gerçek zamanlı eğlence yayını için özel ve entegre bir platform sağlar. Kullanıcılar, sanatçıların çevrimiçi akış şovunu izleyebilir, NFT ürünleri satın alabilir, hatta sanatçılara hayranları olarak hediye token gönderebilir.VKT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VKT Token MEXC'de
MEXC Borsası, VKT (VKT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VKT
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Tokenin İngilizce adıVKT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVKT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000,000