Octavia | VIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Octavia Hızlı Proje Tanıtımı
Octavia, kripto alım satımınızı daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için tasarlanmış web3 asistanınız ve topluluk yöneticinizdir.Octavia geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VIA Token MEXC'de
MEXC Borsası, Octavia (VIA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VIA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Octavia satın almak veya MEXC VIA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVIA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVIA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000