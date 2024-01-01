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Octavia, kripto alım satımınızı daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için tasarlanmış web3 asistanınız ve topluluk yöneticinizdir.