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Dünyanın önde gelen dijital yarış medya ağı Veloce (VEXT), blok zinciri fayda ve yönetim tokeni olan VEXT'in piyasaya sürülmesiyle Web3 dünyasına giriş yaptı. VEXT, Veloce topluluğunun önemli merkeziyetsiz Veloce varlıklarını etkilemesine ve yönetmesine olanak tanır. Veloce markası, sektör lideri oyun ve yarış platformu Veloce Esports ve ünlü Extreme E şampiyonasında yarışan yarış ödüllü Veloce Racing'den olușmaktadır.