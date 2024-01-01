Veloce | VEXT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Veloce Hızlı Proje Tanıtımı
Dünyanın önde gelen dijital yarış medya ağı Veloce (VEXT), blok zinciri fayda ve yönetim tokeni olan VEXT'in piyasaya sürülmesiyle Web3 dünyasına giriş yaptı. VEXT, Veloce topluluğunun önemli merkeziyetsiz Veloce varlıklarını etkilemesine ve yönetmesine olanak tanır. Veloce markası, sektör lideri oyun ve yarış platformu Veloce Esports ve ünlü Extreme E şampiyonasında yarışan yarış ödüllü Veloce Racing'den olușmaktadır.Veloce geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVEXT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVEXT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000