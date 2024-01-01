Vexanium | VEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Vexanium Hızlı Proje Tanıtımı
Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.Vexanium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VEX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,008,772,305