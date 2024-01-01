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Vestate, küresel bir emlak piyasasında blok zincirini Gerçek Dünya Varlıkları (RWAs) ile birleştirerek Emlak 3.0 devrimine öncülük ediyor. Komisyonları tokenize ederek şeffaf işlemler yoluyla adil tazminat sağlar. Platform, gelecekte Emlak 3.0'a geçiş için konumlandırılmıştır ve şimdi RWA'lara odaklanarak daha erişilebilir ve eşitlikçi bir emlak endüstrisi oluşturmaktadır.