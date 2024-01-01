VES | VES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VES Hızlı Proje Tanıtımı
Vestate, küresel bir emlak piyasasında blok zincirini Gerçek Dünya Varlıkları (RWAs) ile birleştirerek Emlak 3.0 devrimine öncülük ediyor. Komisyonları tokenize ederek şeffaf işlemler yoluyla adil tazminat sağlar. Platform, gelecekte Emlak 3.0'a geçiş için konumlandırılmıştır ve şimdi RWA'lara odaklanarak daha erişilebilir ve eşitlikçi bir emlak endüstrisi oluşturmaktadır.VES geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VES Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVES
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıVES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000