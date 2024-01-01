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Venom, dünya çapında itibari para destekli stabil coinler, CBDC'ler, RWA (karbon kredileri gibi), ödemeler ve alım satım finansmanı gibi hükümet girişimleri aracılığıyla blok zincirinin benimsenmesine odaklanarak ölçeklenebilirlik ve verimlilik için blok zinciri dinamik parçalama üzerinde tüm milletleri barındırabilen benzersiz bir örgü ağ mimarisine sahip bir Katman 0 asenkron blok zinciridir.