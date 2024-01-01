VENOM | VENOM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VENOM Hızlı Proje Tanıtımı
Venom, dünya çapında itibari para destekli stabil coinler, CBDC'ler, RWA (karbon kredileri gibi), ödemeler ve alım satım finansmanı gibi hükümet girişimleri aracılığıyla blok zincirinin benimsenmesine odaklanarak ölçeklenebilirlik ve verimlilik için blok zinciri dinamik parçalama üzerinde tüm milletleri barındırabilen benzersiz bir örgü ağ mimarisine sahip bir Katman 0 asenkron blok zinciridir.VENOM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VENOM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVENOM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıVENOM
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,200,000,000