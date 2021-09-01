VEmpire DDAO | VEMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VEmpire DDAO Hızlı Proje Tanıtımı
vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.VEmpire DDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VEMP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVEMP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVEMP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-09-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz810,720,000