Vela Token | Vela Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Vela Token Hızlı Proje Tanıtımı
Vela Exchange, gelişmiş sürekli alım satım yetenekleri, topluluk odaklı teşvikler ve ölçeklenebilir altyapı ile merkeziyetsiz bir borsadır.Vela Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Vela Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVELA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVELA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000