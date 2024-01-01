VCT NEXUS | VCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VCT NEXUS Hızlı Proje Tanıtımı
VCTNexus, dünya çapındaki kullanıcılara yenilikçi dijital finansal deneyimler sunmak için tasarlanmış çok işlevli, çok platformlu bir ekosistemdir. Programımız, eşsiz fırsatlar yaratmak adına oyun ve finans alanındaki en iyi uygulamaların benzersiz bir karışımından oluşmaktadır.VCT NEXUS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000