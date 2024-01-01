VinuChain | VC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VinuChain Hızlı Proje Tanıtımı
Dünyanın ilk belirlenebilir ücretsiz L1 EVM zinciridir. DAG tabanlı bir EVM zinciri olarak VinuChain, geleneksel blok zincirlerinin maliyetinin çok altında bir saniyelik kesinlik ve neredeyse sonsuz ölçeklenebilirlik sunar. VinuChain ayrıca 'Belirlenebilir Ücretsiz' işlemlerin benzersiz avantajını da sunmaktadır.VinuChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VC Token MEXC'de
MEXC Borsası, VinuChain (VC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VC
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000