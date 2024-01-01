VinuChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Dünyanın ilk belirlenebilir ücretsiz L1 EVM zinciridir. DAG tabanlı bir EVM zinciri olarak VinuChain, geleneksel blok zincirlerinin maliyetinin çok altında bir saniyelik kesinlik ve neredeyse sonsuz ölçeklenebilirlik sunar. VinuChain ayrıca 'Belirlenebilir Ücretsiz' işlemlerin benzersiz avantajını da sunmaktadır.