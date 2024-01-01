VATR | VATR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VATR Hızlı Proje Tanıtımı
Vatra INU bir topluluk meme tokenidir. Topluluğun discord üzerindeki güçlerini birleştirmesi ve projeyi yönetmesi için web3 entegrasyonlarına sahiptir.VATR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVATR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıVATR
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz148,000,000