VATR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Vatra INU bir topluluk meme tokenidir. Topluluğun discord üzerindeki güçlerini birleştirmesi ve projeyi yönetmesi için web3 entegrasyonlarına sahiptir.