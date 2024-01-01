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VANRY | VANRY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

VANRY Hızlı Proje Tanıtımı

Verimlilik, hız ve güvenliğin birleştiği son teknoloji bir blok zinciri ekosistemi olan VANAR Chain dünyasına hoş geldiniz. Bu devrim niteliğindeki platformun merkezinde, VANAR Chain içindeki işlemleri ve akıllı sözleşme operasyonlarını desteklemek için tasarlanmış yerel gaz tokenimiz VANRY yer almaktadır.
VANRY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

VANRY Token MEXC'de

MEXC Borsası, VANRY (VANRY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VANRY alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak VANRY satın almak veya MEXC VANRY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için VANRY tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen VANRY vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVANRY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVANRY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,200,000,000
VANRY Fiyat HesaplayıcıVANRY Satın Alma

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