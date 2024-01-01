VANRY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Verimlilik, hız ve güvenliğin birleştiği son teknoloji bir blok zinciri ekosistemi olan VANAR Chain dünyasına hoş geldiniz. Bu devrim niteliğindeki platformun merkezinde, VANAR Chain içindeki işlemleri ve akıllı sözleşme operasyonlarını desteklemek için tasarlanmış yerel gaz tokenimiz VANRY yer almaktadır.