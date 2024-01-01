VANRY | VANRY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VANRY Hızlı Proje Tanıtımı
Verimlilik, hız ve güvenliğin birleştiği son teknoloji bir blok zinciri ekosistemi olan VANAR Chain dünyasına hoş geldiniz. Bu devrim niteliğindeki platformun merkezinde, VANAR Chain içindeki işlemleri ve akıllı sözleşme operasyonlarını desteklemek için tasarlanmış yerel gaz tokenimiz VANRY yer almaktadır.VANRY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VANRY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVANRY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVANRY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,200,000,000