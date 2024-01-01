VANA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Nirvana, Ethereum üzerinde inşa edilmiş, özellikle topluluk merkezli oyunlar için tasarlanmış merkeziyetsiz bir oyun yayıncısıdır. Blok zinciri teknolojisini kullanan Nirvana, çeşitli platformlardan ve oyunlardan noktaları ve dijital varlıkları birbirine bağlayarak geniş bir platform ekosistemi kurar. Nirvana, oyunlara veya platformlara entegre edilebilen Virtual Swift adlı bir SDK sağlamaktadır. Puanların NFT'lere dönüştürülmesini kolaylaştırarak geleneksel puan sistemlerinin ötesinde iletişim sağlar ve hizmet veritabanları ile güvenlikle ilgili riskleri en aza indirmek için geçici kayıt sunucuları çalıştırır. Ayrıca, her aşamada entegre cüzdan sistemi içinde kolay işlemeyi destekler. Bu farklı bileşenler ve işlevler sayesinde Nirvana, nokta NFT'leştirme, VANA token değişimi ve kullanımı ve çeşitli platformlarla etkileşim sağlar.