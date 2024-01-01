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VANA | VANA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

VANA Hızlı Proje Tanıtımı

Nirvana, Ethereum üzerinde inşa edilmiş, özellikle topluluk merkezli oyunlar için tasarlanmış merkeziyetsiz bir oyun yayıncısıdır. Blok zinciri teknolojisini kullanan Nirvana, çeşitli platformlardan ve oyunlardan noktaları ve dijital varlıkları birbirine bağlayarak geniş bir platform ekosistemi kurar. Nirvana, oyunlara veya platformlara entegre edilebilen Virtual Swift adlı bir SDK sağlamaktadır. Puanların NFT'lere dönüştürülmesini kolaylaştırarak geleneksel puan sistemlerinin ötesinde iletişim sağlar ve hizmet veritabanları ile güvenlikle ilgili riskleri en aza indirmek için geçici kayıt sunucuları çalıştırır. Ayrıca, her aşamada entegre cüzdan sistemi içinde kolay işlemeyi destekler. Bu farklı bileşenler ve işlevler sayesinde Nirvana, nokta NFT'leştirme, VANA token değişimi ve kullanımı ve çeşitli platformlarla etkileşim sağlar.
VANA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

VANA Token MEXC'de

MEXC Borsası, VANA (VANA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VANA alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak VANA satın almak veya MEXC VANA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için VANA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen VANA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVANA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıVANA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
VANA Fiyat HesaplayıcıVANA Satın Alma

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