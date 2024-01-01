VAIOT | VAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VAIOT Hızlı Proje Tanıtımı
2018 yılında kurulan VAIOT, Malta'da (AB) Sanal Finansal Varlıklar düzenleyici çerçevesi kapsamında (2020'den beri) kurulan ilk şirkettir. Hizmetlere dijital olarak erişmenin ve yasal sözleşmeleri güvenli bir şekilde sonuçlandırmanın yeni yollarını oluşturmak için B2B, B2C ve C2C amaçları için bir blok zinciri tabanlı AI Asistanları portföyü geliştirerek yapay zeka ve blok zincirini birleştirir. Open AI'nin GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google'ın AI özellikleri ve kendi AI algoritmaları üzerine inşa edilen VAIOT, AI Sözleşme Asistanı ve Akıllı Sözleşmeler adı verilen bir dizi teknoloji aracılığıyla blok zinciri teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesine izin vermek için yapay zekayı kullanır. IBM ile iş birliği yapmış ve Grant Thornton ve DAO Maker gibi şirketlerle ortaklık kurmuştur.VAIOT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000