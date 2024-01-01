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Bu meme coin, Telegram Cüzdanda Case Boom oyununun başlatılmasına adanmıştır. Oyunun sonunda bir kutu yerine boş bir ekran ve KAZANDINIZ başlığı olduğunda komik bir hata oluştu.