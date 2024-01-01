UWON | UWON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UWON Hızlı Proje Tanıtımı
Bu meme coin, Telegram Cüzdanda Case Boom oyununun başlatılmasına adanmıştır. Oyunun sonunda bir kutu yerine boş bir ekran ve KAZANDINIZ başlığı olduğunda komik bir hata oluştu.UWON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UWON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUWON
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıUWON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000