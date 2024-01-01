Universe Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Universe Token, özel blok zinciri teknolojisi ve çeşitli uygulama senaryoları ile dijital varlık yönetiminin güvenliği, kolaylığı ve yüksek verimliliğine adanmıştır. UVT ekosisteminde cüzdan araçları, sosyal araçlar ile stake etme ve finansal yönetim gibi DeFi türevi iş modelleri bulunmaktadır.