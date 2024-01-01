Universe Token | UVT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Universe Token Hızlı Proje Tanıtımı
Universe Token, özel blok zinciri teknolojisi ve çeşitli uygulama senaryoları ile dijital varlık yönetiminin güvenliği, kolaylığı ve yüksek verimliliğine adanmıştır. UVT ekosisteminde cüzdan araçları, sosyal araçlar ile stake etme ve finansal yönetim gibi DeFi türevi iş modelleri bulunmaktadır.Universe Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UVT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUVT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUVT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000