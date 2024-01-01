USTC | USTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
USTC Hızlı Proje Tanıtımı
Terra stabil coinleri, milyonlarca kullanıcı ve yatırımcı tarafından sevilen anında ödeme, düşük ücretler ve sorunsuz sınır ötesi değişim imkanları sunmaktadır. Terra, stabil coinlerini her blok zincirindeki her geliştirici için kullanılabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yakın zamanda Ethereum ve Solana'da kullanıma sunuldu, yakında daha fazlasına gelecek.USTC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıUSTC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıUSTC
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz