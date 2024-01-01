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Terra stabil coinleri, milyonlarca kullanıcı ve yatırımcı tarafından sevilen anında ödeme, düşük ücretler ve sorunsuz sınır ötesi değişim imkanları sunmaktadır. Terra, stabil coinlerini her blok zincirindeki her geliştirici için kullanılabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yakın zamanda Ethereum ve Solana'da kullanıma sunuldu, yakında daha fazlasına gelecek.