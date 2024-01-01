UnshETH | USH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UnshETH Hızlı Proje Tanıtımı
unshETH, milyonlarca kullanıcıya en iyi ETH staking deneyimini sunmak için ETH likit staking protokolleri arasındaki rekabeti teşvik ederek doğrulayıcı merkezsizleştirmeyi destekleyen yeni bir DeFi ilkelidir. unshETH'nin misyonu basittir - teşvik yoluyla merkeziyetçiliktir. unshETH, teşvik mühendisliği yoluyla, sermayeyi LSD ekosisteminde doğrulayıcı merkeziyetçiliğe öncelik verecek şekilde dağıtmayı hedefliyor.UnshETH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
USH Token MEXC'de
MEXC Borsası, UnshETH (USH) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de USH
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak UnshETH satın almak veya MEXC USH ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için UnshETH tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen USH vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıUSH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUSH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz143,500,000