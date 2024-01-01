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unshETH, milyonlarca kullanıcıya en iyi ETH staking deneyimini sunmak için ETH likit staking protokolleri arasındaki rekabeti teşvik ederek doğrulayıcı merkezsizleştirmeyi destekleyen yeni bir DeFi ilkelidir. unshETH'nin misyonu basittir - teşvik yoluyla merkeziyetçiliktir. unshETH, teşvik mühendisliği yoluyla, sermayeyi LSD ekosisteminde doğrulayıcı merkeziyetçiliğe öncelik verecek şekilde dağıtmayı hedefliyor.