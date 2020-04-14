Neutrino USD | USDN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Neutrino USD Hızlı Proje Tanıtımı
Neutrino Dollar is an algorithmic stablecoin collateralized by the Waves native token. The price stability is supported by market makers in the ratio of 1 USD-N : 1 US Dollar. The average annual interest paid trustlessly to USDN holders is around 12-15%. Distinct from centralized fiat-collateralized stablecoins, USD-N is issued by a smart contract.
For more information of the project, please visit its official website below.Neutrino USD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıUSDN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-04-14
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı1 USDT
Maksimum Arz