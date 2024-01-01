USDM | USDM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
USDM Hızlı Proje Tanıtımı
Sürekli gelişen finans dünyasında USDM, dijital para biriminin dinamik dünyasında bir istikrar abidesi olarak öne çıkmaktadır. ABD Dolarına sıkı sıkıya bağlı olan USDM, değer değişimi için güvenilir ve merkeziyetsiz bir çözüm sunmaktadır.USDM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
USDM Token MEXC'de
MEXC Borsası, USDM (USDM) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de USDM
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak USDM satın almak veya MEXC USDM ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için USDM tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen USDM vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıUSDM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,500,000,000