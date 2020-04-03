USDJ | USDJ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
USDJ Hızlı Proje Tanıtımı
USDJ is a stablecoin of TRON. It’s generated through decentralized smart contracts on the TRON network. Anyone can pledge TRX as collateral to generate USDJ. USDJ enters into free circulation as any other cryptocurrency does once generated. It is pegged to the US dollar through Collateralized Debt Positions (CDPs), and also has autonomous feedback mechanisms.USDJ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıUSDJ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUSDJ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı1 USDT
Maksimum Arz