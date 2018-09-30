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USDCoin (USDC), Circle tarafından piyasaya sürülen ABD doları destekli tam rezervli bir stabilcoindir ve CENTRE tarafından geliştirilen açık kaynaklı itibari stabilcoin çerçevesine dayanır.