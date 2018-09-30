USD Coin | USDC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
USD Coin Hızlı Proje Tanıtımı
USDCoin (USDC), Circle tarafından piyasaya sürülen ABD doları destekli tam rezervli bir stabilcoindir ve CENTRE tarafından geliştirilen açık kaynaklı itibari stabilcoin çerçevesine dayanır.USD Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıUSDC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUSDC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-09-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı1 USDT
Maksimum Arz