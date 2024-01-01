UPYY Payment | UPY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UPYY Payment Hızlı Proje Tanıtımı
UPYY, geleneksel finans kurumlarına benzer performans ve ölçeklenebilirliğe sahip, uygulama destekli süper bir açık kaynak ödeme sistemidir.UPYY Payment geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UPY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUPY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUPY
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz